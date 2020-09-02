Kahvehanede çay içerken öldürüldü

Gaziosmanpaşa'da husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavga, olayla ilgisi olmayan bir kişinin ölümüne sebep oldu. Polisin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 29 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirsiz bir otomobilin içindeki iki kişi kahvehaneye doğru ateş ederek oradan uzaklaştı. O sırada kahvehanede oturan bir başka kişi de silahını çıkartarak aracın arkasından ateş etti. Çıkan çatışmada açılan ateş sonucu kahvehanede çay içmekte olan terlik satıcısı Samet Mertol (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Mertol, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

HABERSİZ OTURUYORDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları, olayın yaşandığı esnada aracın arkasından ateş açan kişinin Sertan G. (23) olduğunu, bu kişi ile araçtan ateş eden kişilerin önceden husumetli olduklarını ve çatışmanın bu sebeple yaşandığını ortaya çıkardı. Samet Mertol'un olayla hiçbir ilgisi olmadığı belirlendi. Aynı zamanda Sertan G. hakkında, 2019 yılında meydana gelen Mert Gülba isimli şahısın öldürülmesi olayında da ekiplerce şüpheli sıfatıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önce Sertan G.'yi daha sonra da olayın diğer şüphelisi olan Tolga A.'yı (24) yakalayarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Sertan G.'nin 5 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Sertan G. ve Tolga A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.