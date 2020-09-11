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  3. Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya öldü, Necati Harmancı ağır yaralandı.

Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kahvehanede oturan kişiler arasında çıkan tartışma kanlı bitti, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İncesu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Ç. (55) mahalle kahvehanesinde yan masada oturan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası sinirlenen Mevlüt Ç. belindeki ruhsatsız tabancayı çıkartarak Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralanan Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Ağır yaralanan Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Necati Harmankaya da yapılan ilk müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Cinayet zanlısı Mevlüt Ç. ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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