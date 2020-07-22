Koranavirüsün ülkemizde hızla artış gösterdiği dönemde alınan önlemlerden birisi olan kahvehanelerde oyun yasağının, vaka sayılarının azaldığı bu dönemde kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu. İçişleri Bakanlığı'nın son yayınladığı genelgede, lokanta, restoran, kafe ve kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerindeki kısıtlama kaldırılmıştı. Peki yayınlanan genelgede, kahvehanelerde oyun serbest mi? Kahvehanelerde oyun ne zaman olacak? İşte detaylar...

KAHVEHANELERDE OYUN SERBEST Mİ? KAHVEHANELERDE OYUN NE ZAMAN OLACAK?

Yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, kahvehanelerde oyun oynamanın serbestliğine dair bir madde yok. İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek yeni bir karara kadar kahvehanelerde oyun oynama yasakları kalkmayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge 81 ilin valiliğine gönderildi.

Market, pazar yeri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların da kaldırıldığı anımsatılan genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulunca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla bugünden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.

Buna göre, söz konusu işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek.

Valilikler ve kaymakamlıklardaki il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları, konuyla ilgili gerekli kararları alacak.