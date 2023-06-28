Kahverengi Akıntı Neden Olur? Kahverengi Akıntının Sebebi!

Kadınlarda kahverengi akıntı, genital bölgeden gelen ve normal vajinal akıntının renk değişikliğiyle karakterize edilen bir durumdur. Bu tür akıntı genellikle adet döngüsünün farklı evrelerinde veya hormonal değişikliklerle ilişkilendirilebilir. Kahverengi akıntı neden olur? Kahverengi akıntının sebebi!

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Kahverengi Akıntı Neden Olur? Kahverengi Akıntının Sebebi!

Adet öncesi dönemde veya adet sonrasında bazen kahverengi renkte akıntı görülebilir. Kahverengi akıntı neden olur? Doğum kontrol yöntemleri kullanımı, hormonal değişiklikler, enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar veya rahim ağzı yaralanmaları gibi faktörler kahverengi akıntıya neden olabilir. Rahim zedelenmeleri, menopoz, kanser de kahverengi akıntının sebeplerindendir.

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Kahverengi Akıntı Neden Olur?

Kahverengi akıntının birkaç olası nedeni vardır. Bunlar arasında adet döngüsünün farklı evreleri adet öncesi veya adet sonrası, hormonal değişiklikler, doğum kontrol yöntemleri kullanımı, enfeksiyonlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve rahim ağzı yaralanmaları bulunur. Adet döngüsünün belirli bir evresinde, vücuttan gelen kan miktarı az olduğunda veya kan vajina içinde bir süre kalıp okside olduğunda kahverengi akıntı görülebilir. Hormonal değişiklikler, özellikle menopoz dönemi gibi dönemlerde de kahverengi akıntıya neden olabilir.

Kahverengi Akıntının Sebebi Nedir?

Kahverengi akıntının nedenleri farklı olabilir ve bazı durumlar ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. Adet döngüsünün farklı evrelerinde kahverengi akıntı normal kabul edilebilir, çünkü kan vajina içinde bir süre kalıp oksitlenebilir. Bunun dışında, özellikle doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı veya menopoz dönemi gibi durumlarda da kahverengi akıntı ortaya çıkabilir. Ancak, sürekli veya yoğun bir şekilde kahverengi akıntı varsa, bu enfeksiyonlar, rahim ağzı yaralanmaları, polipler, fibroidler veya rahim kanseri gibi ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Bu nedenle, düzenli olarak doktor kontrolü yapmak ve herhangi bir endişe durumunda bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Birçok kadının yaşadığı bu gibi durumlarda uzman desteği almak doğru teşhis için gereklidir.

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Kahverengi Akıntı Hangi Durumlarda Tehlikelidir?

Vajinanın kendi kendini temizlemesi sırasında oluşan akıntılar veya buna benzer salgılar normaldir. Ancak cinsel ilişkiden sonra meydana gelen bu akıntılar; birkaç defadan fazla veya 1-2 haftadan uzun sürüyorsa kanser, pelvik enfeksiyonu gibi bazı hastalıkların belirtisi olabilir. Akıntıya garip kokular, ateş şiddetli ağrılar veya kramplar eşlik ediyorsa kesinlikle bir uzmana başvurulmalıdır.

Kahverengi Akıntının Normal Kabul Edilmediği Durumlar

  • Miyom: Özellikle rahim içindeki miyomlar (submuköz miyom) aşırı adet kanaması veya adet dışı dönemde kahverengi kanamaya neden olur. Kaviteye bası yapan intramural miyomlar da kahverengi akıntıya neden olabilir.

  • Miyom tanısı ultrasonla ve sulu ultrasonla (salin infüzyon sonografi) konur. Bu durumlarda miyomun ameliyatla çıkarılması adet dışı kahverengi kanama problemini ortadan kaldıracaktır.

  • Endometriyal veya servikal polipler: Rahim içindeki veya rahim ağzındaki polipler adet dışı kahverengi kanamaya, aşırı ve uzun adet görmeye veya ilişki sonrası kanamaya neden olabilir. Polip tanısı ultrasonla ve sulu ultrasonla (SİS) konur. Histeroskopik olarak polipin alınması problemi ortadan kaldıracaktır.

  • Polikistik over sendromu(PKOS): Polikistik over sendromunda hormonal bozukluğa bağlı adet görememe, tüylenme, sivilcelenme (akne) ve adet dışı lekelenme şikayetleri görülebilir. Hormonların ilaçla düzenlenmesi sonrası adet dışı kanama şikayetleri ortadan kalkacaktır.

  • Rahim ağzında yara (erozyon): Rahim ağzında yara ilişki sonrası kanama, kahverengi lekelenme gibi belirtilere yol açabilir. Yaranın nedeni enfeksiyon ise antibiyotik tedavisi ile veya yaranın yakılması/dondurulması ile adet dışın kahverengi akıntı problemi ortadan kalkacaktır.

  • Rahim ağzı kanseri: Rahim ağzı kanseri için her kadının yılda 1 defa smear testi yaptırması gerekir. Ama adet dışı kahverengi akıntı şikayeti olan hastalarda smear testi daha çok önem kazanır. Adet dışı kanama, ilişki sonrası kanama, lekelenme şikayeti olan kadınların mutlaka smear testi yaptırması gerekir.

  • Pelvik enfeksiyon: Pelvik enfeksiyona bağlı kahverengi akıntıya çoğunlukla ateş, karın ağrısı eşlik eder. Kokulu kahverengi akıntı olması durumunda pelvik enfeksiyon ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların araştırılması gerekir.

  • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

  • Yabancı cisim: Vajinada yabancı cisim kokulu kahverengi akıntıya neden olur. Vajianada yabancı cisim daha çok içerde kalan prezervatif, gazlı bez, peçete veya tampon olabilir. Bunun ekarte edilmesi için spekülüm muayenesinin dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

Çikolata Kisti (Endometriozis): Endometriyozis östrojen bağımlı bir hastalıktır. Bu nedenle de çikolata kisti veya endometriyozis olanlarda adet dışı kanama, kahverengi akıntı görülebilir.

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Adet Dışı Kanama Nedir?

​​​​​​​ Adet dönemi dışında olan tüm kanamalara veya lekelenmelere adet dışı kanama denir. Latince “intermenstrüel kanama, lekelenme veya metroraji” olarak tanımlanan bu durum birçok nedenle ortaya çıkabilir.

Adet dışı kanama her 4 kadından 1’inde görülür. Bu durum kadının fiziksel, sosyal ve duygusal anlamda hayat kalitesini etkileyebilir.

Adet Dışı Kanama Normal mi?

Adet dışı kanama bazı durumlarda normal kabul edilirken, bazen de önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Adet dışı kanamayı normal kabul etmeden önce kanama yapabilecek tüm sebepler ekarte edilmelidir.

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Adet Dışı Kanama Nedenleri

Adet dışı kanama nedenleri için FIGO, PALM-COEIN sınıflaması yapmıştır. Bu sınıflamaya göre adet dışı kanama nedenleri şu şekilde sınıflandırılabilir.

  • Polip

  • Adenomiyozis

  • Leomiyom (Miyom)

  • Malignancy (Kanser)

  • Coagülopati (Pıhtılaşma bozuklukları)

  • Ovulasyon problemleri (Yumurtlama problemleri)

  • Endometriyal problemler

  • İyatrojenik (Dış faktörler kaynaklı)

  • Not otherwise classified (Sebebi bulunamamış)


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