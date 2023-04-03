Kai Fukumoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Fukumoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Fukumoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kai Fukumoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kai Fukumoto 11 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kai Fukumoto Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kai Fukumoto'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kai Fukumoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kai Fukumoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kai Fukumoto şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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