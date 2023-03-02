Kai Mckenzie Lyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Mckenzie Lyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Mckenzie Lyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kai Mckenzie Lyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kai Mckenzie Lyle 30 Kasım 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Guyana,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kai John Oliver McKenzie-Lyle şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kai Mckenzie Lyle Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Kai Mckenzie Lyle, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kai Mckenzie Lyle'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kai Mckenzie Lyle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/kaimckenzielyle/
Kai Mckenzie Lyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kai Mckenzie Lyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Barnet
11 Ağustos 2017 yılında St. Ives Town
10 Eylül 2017 yılında Barnet
23 Aralık 2017 yılında Hayes & Yeading
19 Ocak 2018 yılında Barnet
1 Ağustos 2018 yılında Liverpool U23
1 Eylül 2020 yılında Cambridge Utd.
1 Ağustos 2022 yılında Welling Utd.
Kai Mckenzie Lyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kai Mckenzie Lyle şuan Welling United takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Tottenham Hotspur, Barnet FC
Kai Mckenzie Lyle Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Guyana takımında 1 numaralı formasıyla 8 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.
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