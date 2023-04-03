Kai Tucker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Tucker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Tucker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Tucker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Tucker 14 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Tucker Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kai Tucker, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kai Tucker'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kai Tucker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Tucker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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12 Ağustos 2021 yılında Rad U18

1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19

Kai Tucker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Tucker şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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