Kai Woollard İnnocent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Woollard İnnocent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Woollard İnnocent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kai Woollard İnnocent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kai Woollard İnnocent 28 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. İngiltere,St. Lucia uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kai Woollard İnnocent Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 89sports yapmaktadır. Kai Woollard İnnocent, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kai Woollard İnnocent'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kai Woollard İnnocent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kai Woollard İnnocent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında QPR U21
25 Ekim 2019 yılında Stratford Town
26 Ocak 2020 yılında QPR U21
3 Ekim 2020 yılında Eastbourne
18 Şubat 2021 yılında QPR U21
14 Ocak 2022 yılında Dartford
28 Şubat 2022 yılında QPR U21
24 Mart 2022 yılında Eastbourne
31 Mayıs 2022 yılında QPR U21
1 Temmuz 2022 yılında Eastbourne
Kai Woollard İnnocent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kai Woollard İnnocent şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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