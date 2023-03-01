Kai Yearn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Yearn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Yearn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kai Yearn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kai Yearn 21 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kai Yearn Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kai Yearn'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Kai Yearn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kai Yearn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Cambridge Utd.
12 Eylül 2022 yılında Chelmsford
31 Aralık 2022 yılında Cambridge Utd.
13 Ocak 2023 yılında Chelmsford
31 Mayıs 2023 yılında Cambridge Utd.
Kai Yearn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kai Yearn şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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