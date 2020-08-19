Kaia Gerber canlı yayında saçını boyadı!

Ünlü model Kaia Gerber, son yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı. İngiliz kuaför Guido Palau’yla bir canlı yayın yapan 18 yaşındaki Gerber, Palau’nun yönlendirmeleriyle saçını boyadı.

Annesi Cindy Crawford gibi moda dünyasında adını duyuran ABD’li model Kaia Gerber "Bunu yapacağımı hiç düşünmezdim" dediği şeyi, sosyal medya canlı yayınında yaptı.

Gerber canlı yayında İngiliz kuaför Guido Palau’nun yönlendirmeleriyle saçlarını boyadı.

Saçına pembeye boyayan Gerber, “Renkli bir saça sahip olacağımı asla düşünmezdim ama işte buradayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan saçıyla ilgili bir itirafta da bulunan ünlü model, “Dürüst olmak gerekirse saçımı ilk kez kesme sebebim Kurt Cobain. Onun gibi görünmek istemiştim” dedi.

İŞTE KAİA GERBER'İN SAÇLARINI BOYADIĞI ANLAR