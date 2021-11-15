Kaideci ne demek, TDK'ya göre Kaideci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaideci ne demek? Kaideci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaideci kelimesi. Peki kaideci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaideci nedir, kaideci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAİDECİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaideci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kaideci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuralcı

