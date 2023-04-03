Kaike Bruno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaike Bruno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaike Bruno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaike Bruno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaike Bruno 22 Şubat 2005 tarihinde Limoeiro de Anadia şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kaike Bruno Tenorio dos Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaike Bruno Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaike Bruno, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaike Bruno'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.
Kaike Bruno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaike Bruno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Ocak 2023 yılında Palmeiras U20
31 Temmuz 2024 yılında Cruzeiro-AL U20
Kaike Bruno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaike Bruno şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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