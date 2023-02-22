Kailin Barlow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kailin Barlow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kailin Barlow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kailin Barlow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kailin Barlow 28 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kailin Barlow Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kailin Barlow'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2025 tarihinde bitmektedir.

Kailin Barlow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kailin Barlow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kailin Barlow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kailin Barlow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Sligo Rovers

Kailin Barlow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kailin Barlow şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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