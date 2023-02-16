Kaio Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaio Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaio Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaio Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaio Henrique 14 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kaio Henrique Castro de Moura şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaio Henrique Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaio Henrique, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kaio Henrique'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kaio Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaio Henrique isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kaio Henrique Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaio Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

Kaio Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaio Henrique şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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