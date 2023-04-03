Kaique Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaique Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaique Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaique Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaique Pereira 16 Nisan 2003 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kaique Pereira Azarias şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaique Pereira Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven Soccer yapmaktadır. Kaique Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kaique Pereira'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.
Kaique Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaique Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Palmeiras U20
Kaique Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaique Pereira şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Associação Portuguesa de Desportos (2018), Sociedade Esportiva Palmeiras (2019-2023)
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