Kaisei Oki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaisei Oki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaisei Oki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaisei Oki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaisei Oki 29 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大木 海世 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaisei Oki Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Kaisei Oki'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kaisei Oki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaisei Oki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaisei Oki şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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