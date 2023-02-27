Kaito Taniguchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaito Taniguchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaito Taniguchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaito Taniguchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaito Taniguchi 7 Eylül 1995 tarihinde Kihoku, Mie şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 谷口 海斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaito Taniguchi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini APPRECIATE Co.,Ltd. yapmaktadır. Kaito Taniguchi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Albirex Niigata futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kaito Taniguchi'nin Albirex Niigata ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kaito Taniguchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaito Taniguchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaito Taniguchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaito Taniguchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Gifu Keizai

1 Şubat 2018 yılında Grulla Morioka

4 Ocak 2020 yılında Roasso Kumamoto

9 Ocak 2021 yılında Albirex Niigata

Kaito Taniguchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaito Taniguchi şuan Albirex Niigata takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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