Kaito Yasui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaito Yasui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaito Yasui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaito Yasui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaito Yasui 9 Şubat 2000 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 安居 海渡 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaito Yasui Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaito Yasui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kaito Yasui'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Kaito Yasui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaito Yasui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaito Yasui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaito Yasui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında RKU

2 Nisan 2018 yılında RKU FC

1 Ağustos 2018 yılında RKD Ryugasaki

23 Kasım 2018 yılında RKU

1 Şubat 2022 yılında Urawa Reds

Kaito Yasui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaito Yasui şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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