Kaj Van Houwelingen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaj Van Houwelingen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaj Van Houwelingen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kaj Van Houwelingen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kaj Van Houwelingen 11 Mart 2005 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hollanda,Peru uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kaj Van Houwelingen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaj Van Houwelingen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ADO Den Haag U21 futbol takımında oynamaktadır. ADO Den Haag U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kaj Van Houwelingen'nin ADO Den Haag U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Kaj Van Houwelingen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kaj Van Houwelingen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında ADO Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında ADO U18
1 Temmuz 2022 yılında ADO U21
Kaj Van Houwelingen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kaj Van Houwelingen şuan ADO Den Haag U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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