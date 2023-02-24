Kaka Godwords kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaka Godwords Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaka Godwords adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaka Godwords Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaka Godwords 7 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Godwords Amedome şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaka Godwords Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alpha sports Management Ltd. yapmaktadır. Kaka Godwords, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kaka Godwords'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kaka Godwords Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaka Godwords isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaka Godwords Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaka Godwords futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2021 yılında MTK U19

1 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest

26 Ocak 2022 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest

Kaka Godwords Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaka Godwords şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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