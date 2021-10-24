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Kalamin ne demek, TDK'ya göre Kalamin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kalamin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kalamin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kalamin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kalamin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kalamin ne demek, TDK'ya göre Kalamin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalamin ne demek? Kalamin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalamin kelimesi. Peki kalamin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalamin nedir, kalamin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KALAMİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalamin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kalamin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kalamin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğada az bulunan, güç işlenen, hidratlı çinko silikat
- Havada, yüksek ısıda işlenen metal parçaların yüzeyinde oluşan oksit katmanı

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