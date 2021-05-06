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  3. Kalben'in takipçisinin mesajına verdiği ilginç yanıt olay oldu

Kalben'in takipçisinin mesajına verdiği ilginç yanıt olay oldu

Kalben kendisine "Zayıflasan keşke" diyen takipçisine verdiği yanıtla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kalben'in takipçisinin mesajına verdiği ilginç yanıt olay oldu

Ünlü şarkıcı Kalben, bir takipçisinden gelen mesaja ilginç bir cevap verdi. Verdiği cevapla gündem olan Kalben'in yazdıkları paylaşım rekoru kırıyor.

Takipçisi Kalben'e mesaj atarak, "Kalben bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın ya, seni çok seviyorum." dedi. Kalben ise takipçisine Instagram hikayesinden yanıt verdi.

"SAĞLIKLI VE TAŞ GİBİYİM"

Kalben güzelliğin zayıf olmak olmadığını söyleyerek, “Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerce üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumun özgürlük olduğunu belirten Kalben, "Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor” sözleriyle cevap verdi.

Kalben'in takipçisinin mesajına verdiği ilginç yanıt olay oldu

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