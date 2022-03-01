Kalender ne demek, TDK'ya göre Kalender kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalender ne demek? Kalender TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalender kelimesi. Peki kalender ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalender nedir, kalender kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KALENDER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalender kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kalender kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre kalender kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü kimse, ehlidil, rint

- Özensiz giyinmiş, kılıksız kimse

- Yalnız birisi hareketli üst üste konulmuş belirli sayıda silindirden meydana gelen ve düzgün yüzeyli kâğıt üretmek için kullanılan bir makine

- Özensiz, kılıksız bir biçimde



KALENDER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsan kalender gezmekten rahat edebilir.



KALENDER KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kalender meşrep

