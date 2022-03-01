Makas Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTürk SİHA'larının Rusya-Ukrayna savaşındaki başarısı Türk düşmanı senatörü bile dize getirdiEgzotik Çorba ne demek, TDK'ya göre Egzotik Çorba kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK'ya sevk edilen takım ve isimleri açıkladı!Argüden isminin anlamı nedir, Argüden ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ganimet isminin anlamı nedir, Ganimet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dünya bu haberi bekliyordu: Rusya - Ukrayna ikinci görüşmesi yarın yapılacak!​​​​​​​2 Mart 2022 İSKİ Ataşehir su kesintisi | Ataşehir sular ne zaman gelecek? Su kesintisi ne zaman biter?Türkiye şehidine ağlarken, bir taziye mesajını çok gördüler! CHP'li Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun gamsızlığı "Pes" dedirtti!Beşiktaş'ın istenmeyen adamı Lens'ten çarpıcı açıklama! "İyi bir para kazanıyorum"
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kalender ne demek, TDK'ya göre Kalender kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kalender ne demek, TDK'ya göre Kalender kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kalender kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kalender ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kalender nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kalender kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kalender ne demek, TDK'ya göre Kalender kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalender ne demek? Kalender TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalender kelimesi. Peki kalender ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalender nedir, kalender kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KALENDER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalender kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kalender kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre kalender kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü kimse, ehlidil, rint
- Özensiz giyinmiş, kılıksız kimse
- Yalnız birisi hareketli üst üste konulmuş belirli sayıda silindirden meydana gelen ve düzgün yüzeyli kâğıt üretmek için kullanılan bir makine
- Özensiz, kılıksız bir biçimde

KALENDER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsan kalender gezmekten rahat edebilir.

KALENDER KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kalender meşrep

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT