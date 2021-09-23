Kalgıma ne demek, TDK'ya göre Kalgıma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalgıma ne demek? Kalgıma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalgıma kelimesi. Peki kalgıma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalgıma nedir, kalgıma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kalgıma kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kalgıma kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KALGIMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalgıma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kalgıma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalgımak işi

