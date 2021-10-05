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Kalibre ne demek, TDK'ya göre Kalibre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kalibre kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kalibre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kalibre nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kalibre kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kalibre ne demek, TDK'ya göre Kalibre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalibre ne demek? Kalibre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalibre kelimesi. Peki kalibre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalibre nedir, kalibre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kalibre kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kalibre kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

KALİBRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalibre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kalibre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kalibre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mermilerde, ateşli silahlarda çap
- Kişinin çapı

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