Kalıç ne demek, TDK'ya göre Kalıç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalıç ne demek? Kalıç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalıç kelimesi. Peki kalıç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalıç nedir, kalıç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KALIÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalıç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kalıç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Orak

