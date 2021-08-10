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  3. Kalıcı bronz olmak artık mümkün , peki neler yapmalıyız?

Kalıcı bronz olmak artık mümkün , peki neler yapmalıyız?

Yaz aylarının en güzel yanlarından biri bronzlaşıyor olabilmek. Peki, yaz kış demeden nasıl bronz kalabiliriz?

Kalıcı bronz olmak artık mümkün , peki neler yapmalıyız?

Birçok kadının hayali bronz olmak olabilir, peki kısa süreli bu durumu kalıcı hale getirmek için ne yapabiliriz. Kalıcı bronz olmak evde yapacağınız bir kaç adımla aslında mümkün. Birkaç adımla hem kusursuz hem bronz bir görüntüye sahip olmak aslında çok kolay. Düzenli bir bakım uygulandığı taktirde muhteşem, parlak ve bronz görüntüye bir görüntüye olabilirsiniz.

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NEMLİ BİR CİLT

Nemli bir cilt kalıcı bronzluğun en önemli adımlarından biri olabilir. Doğru bir nemlendirici, vücut yağları ve güneş kremi cildinizi hem parlak hem bronz tutmanızı sağlayacak.i-1-001.jpg

İNCE PARTİKÜLLÜ PEELİNG  

Cildinizin ölü deriden arınmış olması önemli bir diğer adımdır.

Burada dikkat edilmesi gereken şey, peelingi ince partiküllü seçiyor olmak. Cildinize nazik davranacak bir peeling-jel tercih etmeyi unutmayın. Bu sayede hem bronz hem de canlı bir görünümü uzun süre devam ettirebilirsiniz.

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DOĞRU KIYAFET

Kıyafet seçiminiz de bronzluğun etkisini devam ettirebilmenin püf noktalarından biride canlı renk tercihleri ve kontrast sağlayan renkler kullanmak, bronz görünümünüzü daha canlı hale getirecektir.

Kalıcı bronz olmak artık mümkün!

DUŞ JELLERİ ZARAR VERİYOR

Duş jelleri cildi tahriş eden ve kurutan bir etkiye sahiptir. Duş jeli yerine doğal, temizleyici yağlar kullanabilirsiniz.

SU TÜKETMEK ÖNEMLİ

Su tüketimi, cildiniz için en büyük besin kaynağı. Yetersiz su tüketiminde ortaya çıkan kuru cilt, bronz görünümünüzü de bozacaktır. Üstelik bronzluğun devamını da engelleyecek kuru cildi ortadan kaldırmak için günlük olarak yeterli miktarda su tükettiğinizden emin olun.

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