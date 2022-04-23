Kalifiyelik ne demek, TDK'ya göre Kalifiyelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalifiyelik ne demek? Kalifiyelik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalifiyelik kelimesi. Peki kalifiyelik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalifiyelik nedir, kalifiyelik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KALİFİYELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalifiyelik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kalifiyelik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalifiye olma durumu

