Kaligrafi ne demek, TDK'ya göre Kaligrafi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaligrafi ne demek? Kaligrafi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaligrafi kelimesi. Peki kaligrafi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaligrafi nedir, kaligrafi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KALİGRAFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaligrafi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kaligrafi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kaligrafi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güzel yazı sanatı



KALİGRAFİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hele yazısı, eskiden meşk dedikleri bir kaligrafi örneğidir.

