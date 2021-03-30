Kalıpçı-Pres Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Kalıpçı-Pres görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Metal veya metal olmayan makine parçalarını presleme yolu ile çok sayıda ve kısa sürede imal etmek amacıyla kalıp adı verilen model parçalarının tasarımı ve üretimini yapan kişidir.

Kalıpçı-Pres Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalıpçı-Pres Maaşları

Kalıpçı-Pres maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük Kalıpçı-Pres maaşı 3.100 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kalıpçı-Pres Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Kalıpçı-Pres Ne İş Yapar?

Kalıpçı-Pres; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek ürünün proje ve şartnamelerini incelemek,

b) Gerekli hesaplamaları yapmak,

c) Kullanılacak metali seçmek,

d) İş tezgahlarında imalat kesimine göre parçayı şekillendirmek,

e) İstenilen standartta hazırladığı kalıbı teslim etmek,

f) Kullandığı araç-gereç ve makinelerin bakım ve onarımını yapmak,

g) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

h) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kalıpçı-Pres Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar meslek ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Türk Meslekler sözlüğünde Kalıpçı-Pres mesleğinin meslek kodu 7222.11 olarak belirlenmiştir

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