Kaloudis Lemonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloudis Lemonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaloudis Lemonis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kaloudis Lemonis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kaloudis Lemonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloudis Lemonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kaloudis Lemonis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaloudis Lemonis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaloudis Lemonis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaloudis Lemonis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaloudis Lemonis 11 Kasım 1995 tarihinde Chalkidiki şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Καλούδης Λεμονής şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaloudis Lemonis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC86 yapmaktadır. Kaloudis Lemonis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kaloudis Lemonis'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaloudis Lemonis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaloudis Lemonis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kaloudis Lemonis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaloudis Lemonis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Aris Selanik

11 Eylül 2015 yılında APE Lagada

10 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

1 Temmuz 2018 yılında Telstar

9 Ocak 2019 yılında Doxa Dramas

18 Ağustos 2019 yılında PO Triglias

13 Ağustos 2020 yılında OF Ierapetras

5 Eylül 2022 yılında PAE Chania

Kaloudis Lemonis kimdir

Kaloudis Lemonis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaloudis Lemonis şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Kaloudis Lemonis nereli

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