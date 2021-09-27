Alice Oseman'ın "Kalp Çarpıntısı" kitabı geçtiğimiz aylarda içeriği bakımından çok konuşulmuştu. Ana karakterlerinin eşcinsel olduğu kitap için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Kitaba ilişkin Resmi Gazete'de Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı yayınlandı. Bu kararla birlikte yayın evlerinde söz konusu kitap zarflarla kapalı bir biçimde satışa sunuldu. Zarfın üzerinde "küçük çocuklar için tehlikelidir" yazısı ise dikkat çekti.

ÇOCUKLARIN MANEVİYATINA ZARAR VERİYOR GEREKÇESİ

Kalp Çarpıntısı kitabının konu bakımından Türk İslam değerlerine uymadığı belirlendi. iki ciltten oluşan kitabın bazı kısımlarının, 18 yaşından küçüklerin maneviyatını olumsuz etkilediği veya etkileyeceğine karar verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanun'un 3266 sayılı Kanun'la değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verdi.

Kararın onaylanmasıyla birlikte kitap, zarfları sarılı şekilde ve üzerinde "çocuklar için zararlıdır" uyarısıyla satışa sunulmaya başladı.

Sosyal medyada kullanıcılar bu kararın ardından ikiye bölündü. Kullanıcılardan bir kısmı "alkol veya yabancı madde değil, kitap!" yorumlarında bulunurken diğer kısım ise "yerinde bir karar, hatta hiç satılmamalı" yorumlarında bulundu.

Kurul kararında "Kurulumuzca 'Kalp Çarpıntısı cilt-1; cilt-2' isimli kitabın Re'sen incelenmesi neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı kanunun 3266 sayılı kanunla değişik 4'üncü maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

KALP ÇARPINTISI KİTABININ KONUSU NEDİR?

Alice Oseman'ın "Kalp Çarpıntısı" kitabının konusu eşcinsel iki ana karakter olan Charlie ve Nick'in aşk hayatına değiniyor. Kitabın konusu ise şu şekilde anlatıldı;

"Charlie ve Nick, aynı okula gitseler de daha önce hiç karşılaşmamışlardı… Bir gün aynı sırada oturmaya başlayıncaya kadar. Daha ilk hafta bitmeden ayrılmaz ikili olmuşlardı. Fakat Charlie, hiç şansı olmadığını bilmesine rağmen Nick’e çok fena tutulmuştu.

Nick Charlie’nin eşcinsel olduğunu biliyordu, Charlie ise Nick’in öyle olmadığından adı gibi emindi. Yine de bunun aralarına girmesine asla izin vermeyeceklerdi. Fakat Nick arkadaşları, ailesi ve en önemlisi de kendisi hakkında çok önemli şeyler keşfederken aşk hemen yanı başlarındaydı. Her ikisi de hislerini sorgulamaya başlarken, aşkın onlara bir sürprizi vardı. "

NETFLİX'TE DİZİ OLACAK!

Tartışmalara sebep olan ve son zamanlarda oldukça çok konuşulan kitap Netflix platformunda dizi olarak izleyicisiyle buluşacak.

Netflix'in Çocuk ve Aile İçeriğinden Sorumlu Direktörü Alexi Wheeler, Kalp Çarpıntısı dizisini yorumlarken;

"Heartstopper 2016'da bir internet çizgi romanı olarak yayınlanmaya başladı. Bunun gibi muhteşem bir çalışmanın kısa sürede geniş ve sadık bir hayran kitlesi kazanması ise hiç şaşırtıcı değil. Benzersiz bir tarzla işlenmiş, sevimlilik ile aşkın çağdaş ve etkileyici bir olay örgüsüyle iç içe geçtiği bu güzel çizgi roman, kendini okutuyor. Baş karakterlerimiz Charlie ve Nick, okulda tanışarak arkadaş oluyor ve aralarında adım adım romantik bir ilişki gelişiyor. Duygusal gerilim çarpıcı bir şekilde betimlenmiş. Hikâye boyunca onların sevincini ve gerilimini birebir yaşadım. Projeyi geliştirmeye başladığımızda son derece net bir vizyona sahip olan Alice'in bölümleri kendisinin uyarlamasının ve yazmasının mantıklı olduğuna hep birlikte karar verdik. Bu yaklaşım meyvesini de verdi. Sipariş verdiğimiz 8 bölümün mevcut hayranların beklentilerini karşılayacağına ve bunun yanı sıra yeni bir izleyici kitlesi de kazanacağına güvenimiz tam.

Bu, anlatılmayı hak eden bir hikâye. Heartstopper'a ilişkin hissiyatım, kariyerimde üzerinde çalıştığım her şeyin ötesinde, bu hikâyeyi mutlaka hayata geçirmemiz gerektiği doğrultusundaydı. Heartstopper'ın yönetmen koltuğunda Alice'in yanı sıra beğenilen yönetmen Euros Lyn de var. See-Saw Films'den inanılmaz bir ekip de yapımda yer alıyor. Bu dünyayı hayata geçirmek için mümkün olan en iyi ekibe sahip olduğumuzu söyleyebilirim.

Charlie ve Nick'in hikâyesine destek olmaktan büyük gurur duyuyorum. İçeriklerimizde tüm gençlerin kendilerinin temsil edildiğini görmesini son derece önemsiyoruz. Yaşları veya kimlikleri ne olursa olsun birçok kişinin bu cüretkâr ve neşeli dizide kendilerini bulacaklarını umuyoruz." ifadelerini kullandı.