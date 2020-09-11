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Kalp hastası sivil, terör örgütü üyeleri tarafından işkenceyle öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği topraklarda kalp hastası olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Basem Abdulvehhab Muheysin'i alıkoyup işkence ederek öldürdü.

Kalp hastası sivil, terör örgütü üyeleri tarafından işkenceyle öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka'da alıkoyduğu kalp hastası sivili işkence ederek öldürdü. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Basem Abdulvehhab Muheysin, 10 gün önce ikamet ettiği Rakka kent merkezinde YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonuldu.

Kalp hastası sivil, terör örgütü üyeleri tarafından işkenceyle öldürüldü

ZİNDANDA YAPILAN İŞKENCE SIRASINDA ÖLDÜ

YPG/PKK'yı eleştirdiği bahanesiyle alıkonulan kalp hastası Muheysin'in cansız bedeni, dün ailesine teslim edildi. Kaynaklar, geçen sene evlenen Muheysin'in tutulduğu zindanda işkence sırasında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Terör örgütü YPG/PKK, temmuz ayında alıkoyduğu 20 ve 26 yaşlarında 2 sivili de işkenceyle öldürmüştü.

Suriye'de işgal ettiği alanlarda bir yandan gençleri alıkoyarak zorla silah altına alan YPG/PKK, bir yandan da yükselen karşıt sesleri bastırmak veya fidye almak için asılsız ithamlara başvurarak, sivilleri alıkoyuyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Ekim 2017'den bu yana Rakka'yı işgal altında tutuyor.

Berna Akkaya
Editör


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