Kalp krizi kaynaklı ölüm oranları yüzde 17 arttı

İngiltere Leeds Üniversitesi'nde ki araştırmacıların yaptığı araştırma sonucunda pandemi başladığından bu yana Covid-19 kaynaklı ölüm oranlarında artış yüzde 17 olurken, kriz esnasında ambulans bekleme süresinde artış görüldü.

"ÇOĞU ÜLKEDE BİR NUMARALI KATİL"

Daily Mail’in haberine göre pandemi başladığından bu yana kalp krizi vakalarının beşte bir oranında artış gösterdiği belirtiildi. Çalışmanın başındaki isim Dr. Ramesh Nadarajah, “Kalp hastalığı çoğu ülkede bir numaralı katildir ve analizler pandemi sırasında dünyanın dört bir yanındaki insanların almaları gereken kalp bakımını almadığını gösteriyor.” şeklinde konuştu.

ZAMANINDA VE UYGUN TEDAVİ İLE ÖNLENEBİLİR

Kalp krizi artışındaki en önemli nedenlerin aşırı baskıdan ve Covid-19'a yakalanmaktan korkulduğu için gerçekleştiği, kalp hastalarının da bu dönemde hastanelere gitmeyerek riski daha da artırdıkları belirlendi. Kalp krizi ölümlerinde en büyük artış çoğunlukla orta ve düşük gelirli ülkelerde görülürken uzmanlar birinin büyük bir kalp krizinden kurtulma şansının zamanında ve uygun tedavi ile önlenebileceğini vurguladı.