Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden adamın yakınları hastaneyi birbirine kattı

Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan bir vatandaş hayatını kaybetmesi üzerine yakınları sağlık çalışanlarına saldırarak hastaneyi birbirine kattılar, polis havaya ateş açarak müdahale etmek zorunda kaldı.

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Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden adamın yakınları hastaneyi birbirine kattı

Kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan bir vatandaş hayatını kaybederken, ölüm haberini alan yakınları ortalığı birbirine kattı. Önce doktorlara, ardından ise güvenlik görevlilerine saldıran şahıslar, polisin havaya ateş açtığı müdahale sonucunda güçlükle durdurulabildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÖLEN VATANDAŞIN YAKINLARI HASTANEYİ BİRİBİRİNE KATTI

Olay, dün Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Reyap Hastanesi İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan Mehmet Salih Çiçek isimli bir vatandaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çiçek'in ölüm haberini alan aile bireyleri, ihmal olduğunu söyleyerek doktorlarla tartışmaya başladı. Kısa süre sonra büyüyen tartışmada aile bireyleri doktorlara saldırdı.

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POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK OLAYLARI KONTROL ETMEYE ÇALIŞTI

Olaya müdahale etmek için gelen güvenlik görevlileri de ailenin saldırısına maruz kalırken, durum polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti. Sözlü uyarıların ardından polis ekipleri havaya ateş açarak aileyi durdurabildi. Yaşanan o olay anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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