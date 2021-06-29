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Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan aldığı ölüm haberiyle kahroldu! Çekimi bırakıp İstanbul'a koştu!

ATV'nin yeni dizisi Kalp Yarası'nda başrol oynayan Gökhan Alkan setteyken aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Dedesini kaybettiğini öğrenen oyuncu, Antakya'dan İstanbul'a gelerek dedesinin cenazesine katıldı.

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan aldığı ölüm haberiyle kahroldu! Çekimi bırakıp İstanbul'a koştu!

Kendisi gibi oyuncu Nesrin Cevadzade ile yaşadığı aşkla gündemde olan Gökhan Alkan'ın dedesi hayatını kaybetti. 

Rol aldığı Kalp Yarası dizisinin çekimleri için Antakya'da bulunan Alkan, haberi duyar duymaz İstanbul'a dönerek dedesi için son vazifesini yerine getirdi.

DEDESİNE YAKIN OLMAK İÇİN EV ALMIŞTI

Öte yandan oyuncunun, salgın nedeniyle görüşemediği dedesine daha yakın olmak için dedesinin evinin bulunduğu Bağdat Caddesi'nden ev aldığı ortaya çıktı.

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan aldığı ölüm haberiyle kahroldu! Çekimi bırakıp İstanbul'a koştu!

PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Dedesini toprağa verdiklerini sosyal medya hesabından açıklayan Gökhan Alkan, "Atam Allah senden razı olsun Allah'a emanet ol" ifadelerini kullanması takipçilerini duygulandırdı. 

Kalp Yarası'nın Ferit'i Gökhan Alkan aldığı ölüm haberiyle kahroldu! Çekimi bırakıp İstanbul'a koştu!

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