Kalu Nweke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kalu Nweke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kalu Nweke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kalu Nweke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kalu Nweke 11 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kalu Nweke Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Kalu Nweke'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kalu Nweke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kalu Nweke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2021 yılında Abia Warriors
Kalu Nweke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kalu Nweke şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.