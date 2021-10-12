Kalvencilik ne demek, TDK'ya göre Kalvencilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalvencilik ne demek? Kalvencilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kalvencilik kelimesi. Peki Kalvencilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kalvencilik nedir, Kalvencilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KALVENCİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalvencilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kalvencilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı ile kul arasına hiçbir otoritenin giremeyeceğini, Hristiyanlığın eski sadeliğine dönmesini savunan I. Calvin tarafından ileri sürülen Protestanlığın özel bir kolu, Kalvenizm

