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Kalyon ne demek, TDK'ya göre Kalyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kalyon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kalyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kalyon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kalyon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kalyon ne demek, TDK'ya göre Kalyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kalyon ne demek? Kalyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kalyon kelimesi. Peki kalyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kalyon nedir, kalyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KALYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kalyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kalyon kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre kalyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü

KALYON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu donanma bizimdi. Kadırgalarıyla, kalyonlarıyla, çektirileriyle bizim.

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