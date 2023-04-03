Kamal Bafounta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamal Bafounta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamal Bafounta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamal Bafounta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamal Bafounta 8 Ocak 2002 tarihinde Venissieux şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Fransa,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Kamal Bafounta Ortega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamal Bafounta Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamal Bafounta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kamal Bafounta'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamal Bafounta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamal Bafounta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamal Bafounta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamal Bafounta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Lyon Alt.

1 Temmuz 2017 yılında FC Nantes U17

1 Temmuz 2018 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2022 yılında Lorient B

Kamal Bafounta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamal Bafounta şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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ASM Vénissieux (2008), AS Saint-Priest (2008-2012), Olympique Lyonnais (2012-2013), FC Lyon (2013-2017), FC Nantes (2017-2018), Borussia Dortmund (2018-2021)

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