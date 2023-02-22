Kamaldeen Sikiru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamaldeen Sikiru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamaldeen Sikiru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kamaldeen Sikiru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kamaldeen Sikiru 25 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kamaldeen Sikiru Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamaldeen Sikiru, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Kamaldeen Sikiru'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kamaldeen Sikiru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kamaldeen Sikiru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Wikki Tourists
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Aralık 2021 yılında Remo Stars FC
1 Ekim 2022 yılında Kanemi Warriors
Kamaldeen Sikiru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kamaldeen Sikiru şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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