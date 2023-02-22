Kamaru Adebari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamaru Adebari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamaru Adebari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kamaru Adebari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kamaru Adebari 28 Kasım 1998 tarihinde Zamfara şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kamaru Adebari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. Kamaru Adebari'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kamaru Adebari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kamaru Adebari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kamaru Adebari şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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