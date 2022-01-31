Kambiyo Cirosu ne demek, TDK'ya göre Kambiyo Cirosu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kambiyo cirosu ne demek? Kambiyo cirosu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kambiyo cirosu kelimesi. Peki kambiyo cirosu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kambiyo cirosu nedir, kambiyo cirosu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAMBİYO CİROSU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kambiyo cirosu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kambiyo cirosu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Döviz kurunun, poliçenin ciro edilmesi ile sabit duruma getirilmesi

