Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre bazı işlemlerde vergi oranları düşürüldü. Buna göre kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi. Peki Kambiyo nedir? Kambiyo vergisi nedir?

Döviz ve altın alım satımda vergiler düşürüldü ve mevduat hesaplarından alınan vergiler indirildi. Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti.

STOPAJ YIL SONUNA KADAR DÜŞÜRÜLDÜ

Mevduat hesaplarından alınan stopajda da düzenlemeye gidildi.

Yıl sonuna kadar düşürüldü; 6 aya kadar vade için yüzde 5'e, 1 yıla kadar vade için yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vade için sıfıra indirildi.

Mevduat faizlerinden;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e,

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilirken,

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.

KAMBİYO NEDİR?

Kambiyo, para ya da para yerine geçen belgeler'in değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar. Kambiyo senedi ise, kıymetli evrakın tüm özelliklerini taşıyan ve kıymetli evrak için yukarıda yapılan açıklamaların tümünü içeren ve uygulamada en yaygın olarak kullanılan kıymetli evrak çeşididir. Kanunen emre yazılı olarak düzenlenen,içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu edinen, ekonomik alanda çok işlem ve etki gören önemlerine binaen Türk Ticaret Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiştir. Bunun yanında Kambiyo İktisat literatüründe "döviz","efektif" anlamlarında da kullanılmaktadır.

KAMBİYO SENEDİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Türk Ticaret Kanunu aşağıdaki senetleri kambiyo senedi olarak düzenlemiştir:

PoliçeBono (Kanunda bazen emre muharrer senet olarak da geçer.)

Çek

Çek: TTK. m. 730, çekle ilgili olarak poliçeye atıfta bulunmuş olup, diğer özel durumlar için ise özel hükümler içermektedir. Çekle ilgili çek kanunu da mevcuttur.

KAMBİYO SENETLERİNİN NİTELİKLERİ NELERDİR?

Senetlerde mahfuz olan hak, senet ile beraber doğar, senetten önce yoktur.

Kanunen emre yazılı senetlerdir. Kamu güvenliğini haiz senetlerdir.

Şekil şartlarına tâbidirler.

Devir, ödeme, üzerlerine imza atanların hak ve yükümlülükleri, hak sahiplerinin haklarını kullanmak için yerine getirmeleri gereken şartlar, söz konusu senetlere bağlı alacakların takibi, zaman aşımı bakımından özel kurallara tâbidirler. Kanuni veya kazai atıfet mehilleri geçerli değildir.