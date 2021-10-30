Kamer Balığı ne demek, TDK'ya göre Kamer Balığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kamer balığı ne demek? Kamer balığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kamer balığı kelimesi. Peki kamer balığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kamer balığı nedir, kamer balığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAMER BALIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kamer balığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kamer balığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ay balığı

