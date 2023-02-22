Kameron Ledwidge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kameron Ledwidge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kameron Ledwidge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kameron Ledwidge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kameron Ledwidge 7 Nisan 2001 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Kameron Malcolm Ledwidge şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kameron Ledwidge Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kameron Ledwidge'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Kameron Ledwidge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kameron Ledwidge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kameron Ledwidge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kameron Ledwidge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2019 yılında Southampton U23

30 Temmuz 2021 yılında Shelbourne

Kameron Ledwidge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kameron Ledwidge şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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