Kamikazelik ne demek, TDK'ya göre Kamikazelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Kamikazelik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kamikazelik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kamikazelik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kamikazelik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kamikazelik ne demek? Kamikazelik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kamikazelik kelimesi. Peki kamikazelik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kamikazelik nedir, kamikazelik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
KAMİKAZELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Kamikazelik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
TDK'ya göre kamikazelik kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Kamikaze olma durumu
KAMİKAZELİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
- Başkişilerin bir tür kamikazeliğe soyundukları anlaşılıyor.