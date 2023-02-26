Kamil Anaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Anaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Anaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kamil Anaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kamil Anaba 2 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kamil Anaba Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına - tarihinde katılmıştır. Kamil Anaba'nin Medeama SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kamil Anaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kamil Anaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kamil Anaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kamil Anaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kamil Anaba şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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