Kamil Bensoula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kamil Bensoula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kamil Bensoula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kamil Bensoula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kamil Bensoula 1 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kamil Bensoula Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kamil Bensoula, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Kamil Bensoula'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kamil Bensoula Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/ka.bensoula
Kamil Bensoula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kamil Bensoula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kamil Bensoula şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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