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Kamil Erkut Güre kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? Kamil Erkut Güre biyografisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun üzerine Kamil Erkut Güre'nin yaşamı merak konusu oldu. Peki Kamil Erkut Güre kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? İşte Kamil Erkut Güre'nin biyografisi

Kamil Erkut Güre kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? Kamil Erkut Güre biyografisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'ye Allah’tan rahmet,ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet, makâmı âlî olsun." ifadelerini kullanarak  Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu kapsamda Kamil Erkut Güre kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularının yanıtları internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kamil Erkut Güre'nin biyografisi haberimizde... 

Kamil Erkut Güre kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? Kamil Erkut Güre biyografisi

KAMİL ERKUT GÜRE KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ? KAMİL ERKUT GÜRE BİYOGRAFİSİ

Kamil Erkut Güre, İzmir‘de, 17 Ekim 1967 tarihinde dünyaya geldi. Kamil Erkut Güre, İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. İzmir Atatürk lisesinden üstün başarıyla mezun oldu. Ardından girdiği Üniversite Yerleştirme Sınavında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üstün başarıyla mezun oldu.

Mesleğe 1995 yılında Hâkim adayı olarak başlayıp sırasıyla; 1998 yılında Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı, 2003 yılında Hozat Cumhuriyet Savcılığı, 2005 yılında Çankırı Cumhuriyet Savcılığı, 2009 yılında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı, 2014 yılında Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, 2015 yılında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Kamil Erkut Güre,  31.05.2019 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da yapan Yargıtay Savcısı Kamil Erkut Güre  evli ve bir çocuk babasıydı. Güre, 55 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Kamil Erkut Güre kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden öldü? Kamil Erkut Güre biyografisi

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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